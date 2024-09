L'imprenditore Marinella: "Ho regalato un orologio e scritto a Neres, Napoli sta voltando pagina"

L'imprenditore napoletano Maurizio Marinella è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Il regalo a David Neres? Sono pazzo di questa città, di Napoli e del Napoli. Il gesto dell’altra sera, mi riferisco alla rapina, ci ha fatto soffrire tutti. La dinamica è stata brutta: sono cose che fanno stare male. Mi sono sentito con piacere di volergli mandare un regalo. Ho preso un orologio della nostra collezione e gliel’ho mandato.

Gli ho scritto una lettera scusandomi a nome di tutti i napoletani. Mi dispiace tanto dell’accoglienza che ha ricevuto, ma Napoli è un’altra cosa. E’ fatta di calore e di emozioni. Chi veste quella maglia, diventa figlio di questa città e ad un figlio non si punta mai una pistola. E’ un gesto che non riusciamo ad accettare. Napoli sta voltando pagina, ci sono stati tantissimi turisti e questi episodi non devono accadere”.