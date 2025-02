L’influenza del mercato, Conte: “Per fortuna sta chiudendo, ma gruppo mentalizzato!”

Ha parlato di parametri da rispettare, cambiano le prospettive? Il gruppo può tirare fuori qualcosa di più? Domande poste ad Antonio Conte, che in conferenza stampa ha risposto così: "Il gruppo continuerà a voler crescere, è fuori da ogni dubbio, è mentalizzato, sono contento perché alla fine sta anche finendo questo mese di mercato, è inevitabile che in 40 giorni qualcuno che gioca meno possa avere qualche piccolo pensiero di andare a giocare altrove, poteva anche accadere. Sta finendo, vedo l'aspetto positivo della fine, come dissi, tutti quanti sono ben allineati e ben concentrati.

Capisco anche tutto, sono stato calciatore, qualcuno avrebbe avuto più spazio altrove, ma restando insieme e completare questo percorso mi dà soddisfazione. Dovremo tirare fuori il meglio da tutti, dovrò essere bravo di fare la differenza con chi c'è".