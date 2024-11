L'interista Beccalossi: "Ho trovato Conte ed Oriali carichi e tosti, so cosa vogliono..."

vedi letture

Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Napoli è una piazza importante, ho trovato Conte ed Oriali carichi e tosti, conosco loro e anche la piazza. So dove vogliono arrivare, nessuno si aspettava che il Napoli sarebbe stato primo in classifica a questo punto della stagione. Di Lorenzo ha fatto un percorso pesante, è ripartito con grande umiltà e ha saputo riconquistare tutti. Il lavoro di Conte ed Oriali è stato fondamentale, saper prendere i giocatori anche dal punto di vista psicologico è importantissimo.

Lukaku? I conti si fanno sempre alla fine, è sempre importante per la squadra, come struttura fisica ha bisogno di tempo. Arbitri? Speriamo sbaglino il meno possibile, ma torniamo a parlare di calcio, sono tanti anni che non vediamo tante squadre in vetta alla classifica con pochi punti di distanza tra di loro, godiamocelo".