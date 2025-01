L'interista Biasin: "Competizione ad alto livello con una super-squadra: il Napoli”

vedi letture

Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, è intervenuto nel corso della trasmissione Pressing in onda su Mediaset parlando della lotta scudetto: "C’è una competizione ad alto livello con una super-squadra che si chiama Napoli. Possiamo girare le carte e chi vincerà lo Scudetto sarà felice e chi non lo vincerà non sarà felice".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).