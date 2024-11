L’interista Biasin critica Conte: “Ha protestato per un suo tornaconto! Dopo la Roma…”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero e noto tifoso interista, nel suo editoriale per l’Interista ha parlato anche del Napoli

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero e noto tifoso interista, nel suo editoriale per l’Interista ha parlato anche del Napoli: “Buongiorno e buonasera a lor signori. Prima, una perdibile faccenda personale che, però, mi va di trattare. Il gentile direttore della prestigiosa testata l’altro giorno mi ha citato nel suo intrigante editoriale. O meglio, ha citato una mia frase. Si parlava del fatto che domenica scorsa in trasmissione avessi fatto presente che, oibò, mi pareva strano che Conte nel post Napoli-Roma non avesse detto nulla a proposito di var e affini. Lui, così attento a certe questioni. Ecco, in relazione a questa cosa il gentile direttore mi ha definito “soldatino”. Ovviamente senza mai fare il mio nome. Giammai.

E allora gli rispondo per punti:

1) Ho sempre detto e fatto tutto per i fatti miei, nel bene e nel male. Può crederci oppure no e gli può piacere oppure no, ma è un suo problema, non certo mio.

2) Sottoscrivo ogni singola parola: credo che Conte abbia detto quello che ha detto non “per il bene del calcio”, ma per il suo.

3) Peggio di un soldatino, o presunto tale, c’è il direttore di un quotidiano costretto a parlare di tutto tranne che di calcio per grattare la panza al suo pubblico di riferimento.

4) …E che tra l’altro non ha nemmeno il coraggio di fare nomi e cognomi (dove siamo, all’asilo diretto’?).

Morale: “Ivan Zazzaroni, quattrooooo!”. Con la paletta. Fine della questione personale”.