L’interista Biasin: “Mano di Olivera? Sembra impossibile non fischiarlo, ma in realtà..."

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, giornalista di fede interista, ha parlato del tocco di mano di Olivera in Inter-Napoli

Ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, giornalista di fede interista, ha parlato del tocco di mano di Olivera in Inter-Napoli: "Quella è palla inattesa, è un tocco involontario ed è molto scenografica. Sembra impossibile non assegnare quel rigore dalle immagini, ma ti spiegano che quella palla non può finire oltre le mani. E' assurdo però che se toccasse la palla di mano l’attaccante sarebbe fallo. Non abbiamo nulla a cui attaccarci, non si capisce tanto”, le sue parole riportate da l’Interista.it