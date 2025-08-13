L'interista Boninsegna: "Non ha vinto il Napoli, l'abbiamo regalato noi..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex bandiera interista Roberto Boninsegna ha parlato del mercato dell'Inter e della griglia Scudetto: "È chiaro che se mettesse nel motore Lookman l’Inter avrebbe una forza offensiva che nessuno ha, e quindi potrebbe colmare il gap che c’è con il Napoli, anche se ripeto quanto detto spesso: non sono stati loro a vincere l’ultimo scudetto, ma siamo stati “noi” a regalarlo…

Come spalla di Lautaro, Lookman sarebbe una buonissima scelta però non modificherei il 3-5-2 come modulo di riferimento: è il sistema che ci ha portato due volte in finale di Champions. Ma, soprattutto, per tornare a vincere, la squadra deve fare un salto in avanti nella testa e nella gestione delle partite: bisogna evitare gli errori del passato costati così cari, su questo deve lavorare Chivu".