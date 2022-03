L'interista Bonolis: "Contro la Juve succede sempre qualcosa di strano, si pensi al fallo inventato su Cuadrado"

Intervistato da FcInter1908.it, il conduttore tv Paolo Bonolis, grande tifoso dell’Inter, ha presentato il match contro la Juventus di domenica:





Intervistato da FcInter1908.it, il conduttore tv Paolo Bonolis, grande tifoso dell’Inter, ha presentato il match contro la Juventus di domenica:

Juventus-Inter, che tipo di match prospetta?

“Sarà una gara aperta e combattuta. Entrambe hanno la necessità di vincere”.

A suo giudizio la Juve è ancora in corsa per lo scudetto?

“Assolutamente sì, la Juve è ancora in corsa per lo scudetto”.

Cosa teme maggiormente della Juve?

“La partita in sé, contro la Juve succede sempre qualcosa di strano…”.

Sotto quali aspetti?

“Quando giochi a Torino contro la Juve può sempre succedere qualcosa di strano. Si pensi al fallo inventato di Perisic su Cuadrado. Facciamo molta attenzione. Io non sono affatto tranquillo”.

All’Inter potrebbe servire Dybala?

“All’Inter occorre un giocatore brevilineo, in grado di essere incisivo con lampi immediati. A me uno come Dybala non spiace”.

Nonostante le tante incognite fisiche?

“Però, ogni volta che ha giocato, ha sempre fatto la differenza. Io lo prenderei subito”.