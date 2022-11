L’interista Bonolis: “Scudetto? Ci credo! Il Napoli ha battuto Roma, Lazio e Milan con fortuna”

Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha parlato della lotta scudetto nel corso di un’intervista rilasciata a Footballnews24

Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha parlato della lotta scudetto nel corso di un’intervista rilasciata a Footballnews24: “L’Inter deve ambire allo scudetto. Undici punti di differenza come sono stati persi si possono riguadagnare e non è detto che le squadre che sono più avanti non possano avere momenti di difficoltà dei quali si potrà approfittare. Ci sono ancora 69 punti a disposizione e tutto può essere.