L’Interista Corno su Spalletti: “Si crede un filosofo. Buon tecnico, ma non lavora con i giovani"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Elio Corno, giornalista vicino alle sorti dell’Inter, ha parlato di Luciano Spalletti: "Si ritiene personalmente un filosofo. Ha gli atteggiamenti di chi dice io sono Luciano Spalletti e tu non sei nessuno. Caratterialmente credo che sarà difficile che vada d’accordo con De Laurentiis, perché il presidente è un fumantino. Credo che con Spalletti ci saranno delle scintille. Poi Spalletti non lavora per i giovani, fa fatica ad inserirli. Il signor Spalletti è colui che insieme ad Ausilio ha firmato la cessione di Zaniolo dall’Inter, questa cosa mi è rimasta sul gozzo. Sono valutazioni tecniche che un allenatore con qualità non può sbagliare. Inoltre ha fatto fatica ad inserire Lautaro Martinez nell’Inter. Bisogna tenere conto di queste cose quando si dà un giudizio su di lui, poi è un buon allenatore che a Napoli può fare bene".