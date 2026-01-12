L'interista Fognini: "Mi son girate le scatole, ma nel calcio vince chi merita"

Fabio Fognini, ex tennista e tifoso nerazzurro, ha parlato di Inter-Napoli 2-2 ai media presenti all'evento 'Teatro dei campioni' a Genova. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da TMW: "lnter-Napoli? Ieri ero allo stadio, mi sono girate le scatole. Son sincero. Lo sport è così, vince chi merita di vincere. Da ligure son genoano. Sarei dovuto venire a Pegli quando c'era la fiaccola qui a Genova, non ce l'ho fatta. Però seguo sempre con piacere, chissà se ora avrà un po' di tempo in più per tornare allo stadio".