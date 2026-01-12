L'interista Fognini: "Mi son girate le scatole, ma nel calcio vince chi merita"
TuttoNapoli.net
Fabio Fognini, ex tennista e tifoso nerazzurro, ha parlato di Inter-Napoli 2-2 ai media presenti all'evento 'Teatro dei campioni' a Genova. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da TMW: "lnter-Napoli? Ieri ero allo stadio, mi sono girate le scatole. Son sincero. Lo sport è così, vince chi merita di vincere. Da ligure son genoano. Sarei dovuto venire a Pegli quando c'era la fiaccola qui a Genova, non ce l'ho fatta. Però seguo sempre con piacere, chissà se ora avrà un po' di tempo in più per tornare allo stadio".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: la frase shock di Rocchi, la parola che farà squalificare Conte, le allucinazioni di Stramaccioni e l’eroe inatteso di Arturo Minervini
Le più lette
1 Da 0 a 10: la frase shock di Rocchi, la parola che farà squalificare Conte, le allucinazioni di Stramaccioni e l’eroe inatteso
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
In primo piano
De Bruyne annuncia: "Riabilitazione procede bene, spero di tornare presto a correre! Futuro? Sto bene al Napoli"
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com