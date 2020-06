L'interista La Russa: "Conte e Gattuso si assomigliano, ma il secondo non ha esperienza"

Ignazio La Russa, senatore tifoso dell'Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono molto curioso di vedere questa partita. Si scontrano due allenatori tosti, Conte e Gattuso. Nessuno dei due sono come Angela Merkel, però si assomigliano dal punto di vista della grinta. Conte ha l'esperienza che Gattuso ancora non ha, ma che mi auguro che un giorno possa avere. Sicuramente il Napoli ha un gran bell'attacco, mi piace questo reparto di nanetti, diciamo così. Con la loro velocità possono far male all'Inter, sarà importante anche il centrocampo".