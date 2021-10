L'interista La Russa protesta: “Inter-Juve? Furto senza destrezza. Più indizi fanno una prova…”

"Un furto senza destrezza". Così, ospite de La politica nel pallone su RadioUno, Ignazio La Russa, parlamentare di Fratelli d'Italia e notoriamente tifoso nerazzurro, ha commentato il rigore concesso alla Juve nell'ultima sfida con l'Inter: "Che sia un furto è evidente, non è colpa della Juve, c'è stata una valutazione del VAR. L'aiuto l'ha dato anche Simone Inzaghi, che ha sbagliato i cambi. Più indizi fanno una prova: l'anno scorso un rigore inventato per mandare la Juve in Champions, forse in bianco e nero le cose non si vedono bene".