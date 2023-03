L'intervistatrice di Osimhen: "Sorpresa dall'uomo, ho scoperto una bella persona"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato della sua intervista a Victor Osimhen a Radio Kiss Kiss Napoli

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato della sua intervista a Victor Osimhen a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho scoperto essere veramente una bella persona. Noi guardiamo sempre il fenomeno in campo ed è normale, ma c'è anche l'uomo-Osimhen che è veramente sorprendente. E' molto intelligente, ha raccontato anche l'inedito sullo Scudetto. Ho trovato una bella persona, non è un falso modesto ed è consapevole della propria forza e di quella della squadra e lo dice, senza timore di essere giudicato come presuntuoso".