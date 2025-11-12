Podcast L'ipotesi di Renica: "La squadra segue Conte, ma ha paura degli infortuni"

L'ex calciatore Alessandro Renica è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracana.

Che idea ti sei fatto delle difficoltà del Napoli?

"Dire che questo gruppo non segue Conte per me è sbagliato. Secondo me i giocatori lo seguono, ma il fatto è che i giocatori stanno subendo infortuni molto gravi e gli altri vanno in campo anche con la paura di infortunarsi. Poi è anche vero che Lang ha detto che per ventotto giorni in ritiro non ha visto la palla in allenamento e che parole di Lobotka stanno contribuendo alla situazione. Poi è chiaro come Conte abbia avuto difficoltà dovunque quando abbia avuto i due impegni a settimana da gestire. Forse le difficoltà derivano anche a causa delle poche rotazioni che fa, mentre se guardiamo il Bologna di Domenica ci rendiamo conto di come Italiano avesse variato molti uomini. I nuovi del resto si inseriscono se riescono a giocare. Lang per esempio deve poter giocare da titolare e non solo subentrare ogni tanto. Comunque andare in campo con la paura di infortunarsi ti porta a non essere libero mentalmente. La richiesta dei giocatori è proprio quella di abbassare i ritmi di allenamento per evitare questo".