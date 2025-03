L'Italia prova la rimonta, Ferrara: "Dortmund rievoca ricordi bellissimi..."

vedi letture

Ciro Ferrara, raggiunto da SportMediaset, ha analizzato la gara che aspetta l’Italia di Spalletti, questa sera in casa della Germania: “Dortmund mi rievoca dei ricordi bellissimi, ovviamente. Mi auguro con tutto il cuore che la Nazionale possa ribaltare questo risultato. Ce lo auguriamo tutti di cuore, siamo tutti con gli azzurri”.

Nel 2006 a Dortmund c’era anche l'ex nazionale Gianluca Zambrotta - Ferrara era assistente di Lippi -, che crede alla rimonta senza sottovalutare quanto sia complicata: “Quella di San Siro è stata una partita in cui l’Italia meritava qualcosa in più, sicuramente. È un risultato non facile da ribaltare in Germania: non facile, ma a San Siro si è vista un’Italia diversa da quella a cui eravamo abituati, rispetto agli Europei soprattutto. Spalletti è riuscito a dare un po’ di entusiasmo e delle idee migliori rispetto a quella spedizione. Sono fiducioso, spero che l’Italia possa passare”.

Gli azzurri hanno bisogno di rimontare il 2-1 subito al Meazza per avanzare alle semifinali di Nations League - supplementari e poi rigori in caso di parità -, torneo chiave per il girone di qualificazione ai prossimi mondiali del 2026. Al di là della possibilità di vincere la competizione UEFA, e di ospitare le relative final four, chi vincerà tra Italia e Germania finirà in un gruppo leggermente più “morbido”, con una squadra in meno e soprattutto senza la Norvegia di Haaland.