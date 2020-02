L'umiltà di Gattuso: "Non ho fatto crescere io la squadra, bravi loro a mettere da parte tutto il resto!"

Nella conferenza stampa odierna, Gennaro Gattuso ha mostrato ancora una volta tutta la sua peculiare umiltà in una risposta in merito alla crescita della sua squadra: "Io non ho fatto crescere nessuno, la fortuna degli allenatori sono i giocatori, noi proponiamo ma poi servono giocatori con la testa libera, che ci credono. Loro sanno cosa ci siamo detti, speriamo di continuare così, mettiamo da parte tutto il resto, poi chiariremo i contratti ed altre robe, ora l'obiettivo è allenarci seriamente e fare prestazioni come le ultime, poi si sistemerà tutto. Dobbiamo darci tutti una mano".