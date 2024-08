La clamorosa griglia di Sabatini: "Non vince l'Inter! E Conte fuori dalle prime 4!"

Attraverso il suo canale youtube, il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha pubblicato i suoi pronostici sulla Serie A nonostante il mercato aperto: "Lo aggiornerò a fine mercato, prendetelo per quello che è alla vigilia del campionato. 10° posto per il Torino senza Buongiorno, il salto di qualità non c'è stato, 9° il Bologna al di là di Thiago Motta partono Calafiori e Zirkzee, non sostituiti al meglio ma spero di sbagliarmi. Fiorentina 8°, ma credo in Palladino e nella voglia di rivincita di Kean. 7° per la Lazio, partono Immobile, Alberto, Anderson, tanti che hanno fatto la storia e sono arrivati molti da scoprire, curioso di Noslin ma sono molte incognite. 6° la Roma anche se Soulè mi entusiasma, farà venire giù l'Olimpico, ma De Rossi sconterà un po' l'inesperienza ed il peso.

5° per il Napoli di Conte, ma esula dalla vicenda Lukaku-Osimhen, è una mediazione tra il primo dello Scudetto ed il 10° dell'anno scorso, ma la squadra è migliorata nettamente con Buongiorno, risolve il problema del difensore, ma anche la proposta di gioco può far tornare l'entusiasmo al Maradona ma nella mia valutazione c'è anche Maradona perchè gli ultimi due scudetti erano legati a lui, l'ultimo a Osimhen, Kvara, Spalletti, resta solo Kvara. 4° per la Juventus perché non dipende da Thiago Motta ma da un mercato che sembra incomprensibile, cifre enormi per Di Gregorio considerando anche la buonuscita per Szczesny superflua, pure a centrocampo, ma il progetto prevedeva la crescita dei giovani ora quasi tutti ceduti. Non mi è assolutamente piaciuto e mi immagino una diminuizione rispetto al 3 posto. Al 3° posto il Milan, peggio come posizione, ma la squadra mi piace, mi piace Pavlovic, Morata una garanzia ma lo vedo inferiore all'Inter che metto 2°: ho questa sensazione, ma farà meglio in Champions, un po' più vecchia e con tutti questi 30enni può avere sorprese. Al 1° posto l'Atalanta, può essere l'anno di uno Scudetto storico, un progetto consolidato, la vittoria in EL non è stata casuale ed alcuni come Lookman se danno continuità sono fenomeni, l'altro è Ederson. Pure il Napoli e l'Inter vinsero dopo il 4° posto".