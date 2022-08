La griglia di Di Chiara: "Milanesi in pole, Napoli scavalcato dalla Roma"

L’ex calciatore e allenatore Alberto Di Chiara ha parlato ai microfoni di Tmw Radio.

Pronostico per le zone alte del campionato?

“Le milanesi sono prime, poi la Juventus e ovviamente la Roma, che al momento ha scavalcato il Napoli per quanto riguarda i pronostici. Dietro metto la Lazio e successivamente Atalanta e Fiorentina. Anche il Monza ha grandi ambizioni, grazie ad una costruzione della rosa di livello. Poi occhio alle sorprese oltre alle solite note. Per le neopromosse c’è sempre la possibilità di sorprese”.