La griglia di Perrone: "La Roma resta inferiore alle prime 4 ed il Napoli ha un Kvara in più!"

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Roberto Perrone, giornalista del Corriere dello Sport: "La Juventus ieri ha tre punti in più rispetto allo scorso anno, tenendo la difesa ancora a zero gol. E questo non può che essere una bella notizia. Sulla Juve si tende sempre ad ingigantire i difetti, ma bisogna guardare il quadro completo. Allegri viene da una stagione senza risultati e quest'anno ci proverà davvero. Le altre big? Inter, Juve e Napoli per me sono superiori al Milan. Poi ha vinto la squadra che ha reso meglio, ma rosa alla mano le altre sono avanti. In questa fase della stagione conta fare punti e perdere il meno possibile. Sarà un'annata pazza e bisogna restare concreti.

La Roma? E' una squadra da primi quattro posti, nonostante l'arrivo di Dybala. I giallorossi mi sembrano inferiori alle quattro citate prima, tra cui il Napoli. Poi sono a punteggio pieno e in questo campionato è la cosa migliore. Il Napoli? L'anno scorso ero convinto che potesse vincere lo Scudetto. Gli è mancata un po' la giusta crescita mentale per fare un salto in avanti. Anche quest'anno la squadra c'è, con un Kvaratskhelia in più. Spero per il calcio italiano che possa dimostrarsi fantasmagorico come sembra. Il Napoli resta molto attrezzato, anche se in difesa la partenza di Koulibaly ha perso qualcosa. Il lato positivo è che l'attacco è formidabile. Con l'Inter è la squadra più forte del campionato come potenziale complessivo. Il Napoli però deve avere fiducia in sé stesso e non mollare il colpo come fatto lo scorso anno".