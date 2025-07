La griglia di Porrini: “Napoli e Inter davanti a tutte, partiranno per vincere”

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, l'ex difensore bianconero campione d'Europa e Intercontinentale, Sergio Porrini, che tra i tanti temi trattati ha parlato anche della nuova Serie A: “Vedo Napoli e Inter ancora davanti a tutte e che partiranno per vincere il campionato. I nerazzurri hanno dimostrato di avere la rosa più competitiva, gli azzurri stanno lavorando bene e c'è un grande allenatore come Antonio (Conte ndr) che è in grado di vincere con il gruppo.

Ho aspettative importanti sulla Roma, per me Gasperini è uno dei più bravi al mondo e sarò curioso di vedere se riuscirà nell'impresa di portare i giallorossi su livelli vincenti. Poi c'è il Milan di Allegri, da capire se il mister è visto solo come un grande gestore di società in difficoltà oppure se è riuscito in questo tempo a trovare un'evoluzione al concetto del 'corto muso'. A me non fa impazzire. Ci sono tante curiosità e c'è voglia per vedere un campionato molto bello e combattuto".