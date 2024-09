La griglia scudetto dello juventino Oppini: “Inter prima, Juve seconda e Napoli terzo”

Ospite di "Netweek Calcio Show", Francesco Oppini, opinionista tifoso della Juventus, si sofferma sulla lotta scudetto: "Per lo scudetto non cambio idea e dico Inter. Una squadra che ha dato venti punti a tutte l’anno scorso e ha aggiunto due ulteriori titolari sul mercato. Al secondo posto metto la Juventus, al terzo il Napoli e al quarto l’Atalanta. Milan fuori dalla Champions con questo allenatore. Se avessero avuto in panchina Conte li avrei messi al secondo posto".