La griglia scudetto di Marianella: "Nelle prime due file un posto al Napoli di Conte lo faccio"

"La Juventus è la prima alternativa all'Inter per me, che rimane in pole position".

Il campionato italiano è pronto ad iniziare. Le formazioni del nostro torneo sono ai blocchi di partenza e tutti andranno all'inseguimento dell'Inter, campione uscente e fresca vincitrice dello scudetto che è valso la seconda stella. Resta molta curiosità su chi potrà dare filo da torcere ai nerazzurri con la Juventus di Thiago Motta che è ancora "work in progress" così come il Milan di Paulo Fonseca che già nel precampionato ha comunque fatto vedere buone cose ma che è in attesa ancora di un centrocampista.

Il Napoli di Antonio Conte certamente vorrà cancellare la brutta stagione scorsa che è terminata senza nemmeno la qualificazione alle prossime coppe europee mentre l'Atalanta bisogna vedere come si presenterà dopo il grande successo in Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Non bisogna dimenticare poi la Roma di Daniele De Rossi o la Lazio di Marco Baroni che potranno essere in corsa per un piazzamento europeo.

E proprio sulla stagione che inizierà il prossimo fine settimana si è espresso ai microfoni di Sky Sport il giornalista e telecronista Sky Massimo Marianella: "La Juventus è la prima alternativa all’Inter per me, che rimane in pole position. Nelle prime due file un posto al Napoli di Conte lo faccio".