La juventina Laura Barriales sentenzia: “Solo il Napoli può perdere lo scudetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Laura Barriales, showgirl, ex volto di Juventus TV e grande tifosa bianconera, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoJuve.com per parlare del pesante ko contro il Napoli e non solo.

Da tifosi come si vive una sconfitta del genere?

"Prenderei spunto dalla dichiarazione di Danilo in cui diceva che non eravamo fenomeni prima e non siamo così scarsi adesso. Chiaramente le differenze abissali in campo si sono viste tutte, e 5 gol la Juve non dovrebbe prenderli mai da nessuno e per nessun motivo".

Chi ha più colpe: l'allenatore o i giocatori scesi in campo?

"Diciamo che non ho mai visto in vita mia un allenatore fare un gol o salvarlo dalla panchina, ma secondo me alcuni errori sono stati fatti nella formazione iniziale: Chiesa, ad esempio, esterno destro a tutta fascia non lo può fare, a maggior ragione venerdì sera contro lo scatenato Kvaratskhelia. E in più un punto di forza di queste ultime 8 vittorie di fila senza subire i gol erano stati i giovani, che nel match del 'Maradona' non sono stati schierati in maniera piuttosto inspiegabile dall'inizio".

Che cosa ha in più il Napoli di questa Juve?

"In questo momento, direi praticamente tutto. Parliamo di giocatori decisivi in ogni zona del campo, un gran collettivo con automatismi ben precisi in uno spartito musicale perfetto e con gli acuti al momento giusto".