La moviola di Bergonzi: "Giacomelli doveva fischiare almeno il fallo di Llorente"

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha spiegato il suo pensiero con la sua moviola nel corso dell'intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'errore grosso di Giacomelli è non fischiare fallo nei confronti della difesa. Prima c'era un fallo sanzionabile per la difesa, doveva fischiarlo, così si evitava tutto questo. Non puoi non prendere decisioni. Il primo fallo è dell'attaccante del Napoli, Llorente, su Kjaer. E doveva fischiarlo. Io dico che arbitralmente parlando si fischia il fallo di Llorente. Da ex arbitro di Serie A, sto ribadendo che rivedendo l'episodio si poteva fischiare il fallo per la difesa o il calcio di rigore. Cronologicamente poteva fischiare il fallo di Llorente, se non fischia questo fallo deve fischiare il rigore. Non prendendo decisioni, ha creato un dubbio pazzesco che neanche il VAR poteva risolvere".