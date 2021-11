La moviola di Bergonzi: "Manca un rigore al Napoli! Doveva intervenire il VAR..."

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club”, è intervenuto l'ex arbitro Mauro Bergonzi per la moviola dell'ultima giornata di Serie A: “Chiaro ed evidente errore l’abbiamo visto in Napoli-Verona: c’è un intervento di Gunter su Osimhen che poteva essere sanzionato con un rigore in favore dei partenopei, ma di certo non c’era il fallo dell’attaccante sul difensore. La migliore scelta era non fischiare nulla, ma se fischi sbagli, dunque il Var deve intervenire".