La moviola di Calvarese: "Ci sta non dare rigore su Politano e McTominay! Vi spiego"

vedi letture

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, dalla redazione di Calvar.it, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ammonizione a Politano? Non avrei ammonito, Politano arriva bene sul pallone e poi si accorge di essere in ritardo. Prova a ritrarsi ed il contatto c’è, magari non falloso, forse potremmo definirla una pizzicata. E’ sostenibile non dare calcio di rigore, ma l’ammonizione è sbagliata. La spinta su McTominay? E’ più complesso, a livello dinamico è punibile perchè McTominay è davanti a Konè. Dinamicamente si può pensare ad un intervento punibile. Konè è stato furbo, prova a sbilanciarlo in maniera subdola, non ci arriva con due braccia. Se l’arbitro avesse fischiato fallo il VAR non sarebbe intervenuto perchè è una dinamica alta, una spinta furba, è una cosa a limite.

Rosso a Konè per il fall su Juan Jesus? Ho dovuto riguardare bene il replay perchè Konè porta palla e poi fa un intervento pericoloso, brutto. Non voleva entrare a piede a martello su Juan Jesus, stava giocando il pallone. Sarebbe stato troppo estrarre il cartellino rosso nonostante il punto di contatto sia pericoloso. Se gli episodi su Politano e McTominay fossero capitati al Maradona? Fabbri si sarebbe comportato come s’è comportato all’Olimpico, gli arbitri non cambiano decisione a seconda dello stadio, sarebbe follia pura. Poi gli arbitri son pagati per prendere decisioni sotto pressione. Fallo di Hernandez su Thuram? Nessun arbitro, dal campo, avrebbe assegnato il calcio di rigore. Hernandez arriva e porta via la palla. Dal campo non è mai calcio di rigore, ma riguardandolo in tv è un intervento punibile”.