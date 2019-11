La moviola di Marelli: "Lerager ha gomito alto, errore ingiustificabile del VAR Chiffi!"

Luca Marelli, ex arbitro, si è espresso sull'episodio del rigore negato al Napoli nel match contro il Genoa, intervenendo al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il tocco di Lerager è rigore. E' un tocco volontario. Inizialmente il braccio era davanti al viso, ma poi il gomito arriva sopra la testa. Quel movimento non può essere considerato più come un normale gesto per coprirsi le parti delicate, ma come un movimento voluto dal giocatore e non per proteggersi. E' un errore abbastanza difficile da giustificare. Non so perché il VAR non sia intervenuto, probabilmente l'ha ritenuto un gesto istintivo a protezione del volto. E' un errore di Chiffi che non ha chiamato al VAR Calvarese, che in quella circostanza non può far nulla. Il VAR è stato introdotto per questo motivo. Rivedendo le immagini, è difficile giustificare quell'intervento col gomito. Chiffi, guardando l'episodio, ha valutato lui la punibilità o meno e per il protocollo è sbagliato. Se Calvarese s'è perso quell'episodio, va mandato all'on field review. Non può decidere Chiffi".