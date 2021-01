La previsione di Corbo: "Tra ADL e Gattuso finirà in modo traumatico come con Mazzarri e Sarri"

Quale sarà l'epilogo del rapporto tra De Laurentiis e Ancelotti? Ne parla il giornalista Antonio Corbo al Corriere dello Sport: "Finirà in maniera traumatica, come con Mazzarri e Sarri, mentre Benitez e Ancelotti, uomini con grandi scenari alle spalle, si sono staccati da De Laurentiis in modo un po' crudo e assai vellutato".