La previsione di Gentili: "Tre talenti italiani saranno il futuro della Nazionale"

Bruno Gentili, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è autorizzato a sognare, è l’unica squadra ad avere un volto in poco tempo. Ha acquistato molta autostima, certo che a lungo andare questi sforzi mentali e fisici faranno pagare un po’ il loro conto e lì dovrà essere bravo l’allenatore nel distribuire i carichi di lavoro attingendo dalla panchina. Finalmente Rafa Marin ha giocato 90 minuti con la sua Under 21, ha rotto il ghiaccio. Conte cerca di estrarre sempre il meglio dai suoi giocatori, poi ha un dialogo molto stretto con tutti, parla a lungo coi giocatori e tocca le giuste corde.

Empoli? E’ una mezza trappola se guardiamo i precedenti, ci hanno perso Sarri, Benitez e Calzona. E’ un ritorno a casa per Di Lorenzo. L’Empoli di d’Aversa ha un’età media molto giovane, corre molto e gioca con una difesa a 3 protetta da Grassi. Fazzini? E’ nell’orbita di Spalletti, poi c’è Esposito che è di proprietà dell’Inter ed è un attaccante forte tecnicamente e poi ha esperienza internazionale. Altro calciatore da non sottovalutare è Solbakken. L’Italia? Spalletti è stato bravo nell’innovarla, la rosa si è allargata ed abbiamo avuto le conferme di Calafiori, Tonali e Retegui. In prospettiva c’è Fabbian del Bologna, Casadei del Chelsea e Baldanzi della Roma. La ricostruzione è cominciata nel modo migliore. Per fortuna che l’Italia ha ritrovata un centravanti vero come Retegui dopo i Pellè vari”.