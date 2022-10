La previsione di Sacchi: "Se resta umile, Napoli può arrivare in semifinale di Champions"

"Chissà, magari pure in semifinale se i sorteggi non saranno troppo cattivi. In ogni caso finora il percorso dei ragazzi di Spalletti è da 10".

"Se non cade nella trappola del successo, e mi auguro proprio di no, se tutti restano umili e non smettono di correre, credo che possa fare strada. Chissà, magari pure in semifinale se i sorteggi non saranno troppo cattivi. In ogni caso finora il percorso dei ragazzi di Spalletti è da 10".

Parole di Arrigo Sacchi, che esalta il Napoli di Spalletti ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "La voglia di dominare l’avversario, sempre e comunque, in casa come in trasferta. Non si danno 4 gol al Liverpool per caso. E non se ne danno 10 in due partite all’Ajax se non ci sono valori importanti. Parlo di valori tecnici e di valori morali".