La probabile formazione di Alvino: "Tre ballottaggi, Insigne può restare fuori"

Carlo Alvino, noto giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha diramato la sua probabile formazione per la sfida col Genoa nel corso di Radio Goal: "Ospina in porta. In difesa a sinistra crescono di ora in ora le quotazioni di Hysaj, mentre a destra ci sarà Di Lorenzo. In campo ci va chi sta meglio fisicamente e mentalmente. La partita col Genoa è per uomini veri, bisogna stare al top ed è per questo che dovrebbe spuntarla Hysaj. In mediana Elmas e Zielinski al centro, mentre sulla sinistra c'è il ballottaggio Insigne-Fabian. In attacco Lozano titolare sicuramente, con lui potrebbe esserci Mertens, ma anche Milik ha qualche chance".