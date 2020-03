La proposta di Auriemma: "Serie A fino a giugno ed Europei ad agosto"

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, ha espresso la sua opinione circa il possibile stop dei campionati tramite il suo account Twitter: "Posso dire la mia? Il campionato si conclude a giugno, i calciatori vanno in vacanza per 20 giorni, poi tornano i nazionali per fare gli Europei che potrebbero essere spostati ad agosto ed a settembre ricomincerebbe la stagione 2020-2021. Che ne pensate?".

Posso dire la mia? Il campionato si conclude a giugno, i calciatori vanno in vacanza per 20 giorni, poi tornano i nazionali per fare gli #Europei che potrebbero essere spostati ad agosto ed a settembre ricomincerebbe la stagione 2020-2021. Che ne pensate?#COVID2019 https://t.co/uyWkNh759L — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) March 9, 2020