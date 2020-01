La rabbia di Iezzo: "Zero cattiveria, in campo camminano! Ma hanno visto quel bimbo piangere?"

Nel corso di Piùenne, l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo ha parlato della crisi del Napoli e la mancanza di carattere: "La squadra ha toccato il fondo con questa prestazione, non ne ricordo una così da anni. Gattuso ogni volta parla di mancanza di cattiveria, dopo la partita o prima. Se quando manca il gioco non hai un minimo di cattiveria, allora à dura. La squadra camminava in campo, la Fiorentina andava il triplo e con una cattiveria incredibile. Vedendo quel bambino che piange, la partita dopo mi sarei mangiato chiunque. La squadra non ha mordente, non ha nulla".