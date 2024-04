La resa di Calzona: “Qui non c’entra la tattica, manca rabbia e orgoglio…”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con l'Empoli ha parlato di quello che è il vero problema degli azzurri in questa stagione

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con l'Empoli ha parlato in un paio di passaggi di quello che è il vero problema degli azzurri in questa stagione.

Sembra esserci pigrizia nel difendere, quando invece si ha la palla ci sono giocatori con una cattiveria diversa.

"Condivido pienamente, è anche vero che siamo troppo lezioso. Nel primo tempo siamo stati leziosi in possesso della palla, questo problema della mancanza di rabbia per la riconquista è un qualcosa che ci portiamo dietro da quando sono arrivato io. Evidentemente la colpa è la mia, non sono riuscito a comunicargli questo concetto. Questa squadra ha un potenziale importante e bisogna stare lassù".

Cosa dirà alla squadra? "Ormai questa di oggi è andata, dobbiamo lavorare prima cosa sull'orgoglio. Stiamo lavorando tantissimo tatticamente ma se non capiamo che certe situazioni vanno al di là della tattica, ci manca questo. Su questo dobbiamo lavorare assolutamente".