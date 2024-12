La ricetta di Marino: "Ecco cosa serve a gennaio. ADL impara dai suoi errori..."

L'ex dg del Napoli, Pierpaolo Marino, presente in studio durante la puntata de 'Il Bello del Calcio' su 11 Televomero, ha parlato anche del mercato di gennaio: "Mercato di gennaio? Quando si è in lotta punto a punto per lo Scudetto, bisogna andare su calciatori dal rendimento assicurato. Raspadori? Può essere uno strumento importante per il Napoli, un asso della manica da utilizzare per fare cassa o impostare qualche scambio con altre squadre. Io in questo momento opterei per un'operazione con la Juventus che porterebbe Danilo e soldi al club azzurro.

Al di là di Conte e del DS Manna, che ha lavorato alla Juve e sa come si vince, ADL è una persona che sa imparare dai suoi errori. Ai tempi di Sarri il mercato di gennaio fu sbagliato e la Juve riuscì a recuperare lo svantaggio e vincere. Vanno presi giocatori in grado di dare subito qualcosa, elementi come Danilo. Fazzini? Un giocatore da prendere più in estate che ora. Pellegrini? Deve essere Conte a dare delle valutazioni, ma non credo sia il caso di fare l'operazione. Anche Ismajli è un calciatore che in estate mi piacerebbe, ma ora servono elementi pronti e dei leader come Danilo per la difesa. Io andrei a prendere lui".