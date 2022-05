La rivelazione di Allegri: "Dybala credeva di essere il nuovo Messi, ora deve ritrovarsi"

Andrea Barzagli in versione intervistatore, Massimiliano Allegri che risponde. Il tecnico della Juventus ha parlato della stagione appena conclusa

Andrea Barzagli in versione intervistatore, Massimiliano Allegri che risponde. Il tecnico della Juventus ha parlato della stagione appena conclusa e del futuro ai microfoni di Dazn, in una lunga chiacchierata disponibile da oggi sull'app e anticipata in ampia parte da Tuttosport. Tra i temi affrontati, l'addio a Paulo Dybala: "Deve tornare a essere se stesso, c’è stato un momento in cui si è fatto trascinare dal fatto che era il nuovo Messi. Un giocatore non può emulare o pensare di essere un altro. Ha ancora tanto da dare: ha qualità tecniche straordinarie, gioca in modo divino".