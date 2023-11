La Russa ironizza: "Volevo fare Ministro dello Sport per andare contro la Juve"

Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di Italia Direzione Nord-Riflessioni sulla Leadership, presso la Fondazione Stelline di Milano

"Volevo fare una cosa diversa, volevo fare il ministro dello Sport, così mi sarei riposato e anche divertito". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di Italia Direzione Nord-Riflessioni sulla Leadership, presso la Fondazione Stelline di Milano. "Giorgia Meloni mi ha detto di no e ho fatto il presidente del Senato", aggiunge. "Ma - conclude con una battuta riportata da 'Adnkronos' - non lo volevo fare per l'Inter, come ha detto Giorgia, ma per andare contro la Juve...".

Ieri Juventus e Inter si sono sfidare all'Allianz Stadium per una partita valida per la 13esima giornata di Serie A. La gara è finita 1-1, con Lautaro Martinez che nel primo tempo ha risposto all'iniziale vantaggio bianconero firmato Dusan Vlahovic.