La Russa: "Sotto i 40 anni chi non ha patologie non muore, il calcio può ripartire!"

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Istituto Superiore della Sanità ci dà dati confortanti per chi non ha superato i 40 anni. Chi non ha malattie pregresse rischia poco, non c'è nessun caso di mortalità. Questo è un aspetto importante per la ripartenza del calcio perché ci dà la garanzia che non ci saranno grandi problemi sanitari per i calciatori. Ci sarà possibilità di fare tamponi, controlli e assistenza. Se qualche calciatore ha timore a ricominciare, è un problema suo e deve vedersela con la sua società".