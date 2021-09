La Samp vola nel segno dell'ex Caputo: Empoli travolto 3-0

Al Castellani la Sampdoria batte 3-0 l'Empoli nel lunch match della quarta giornata di campionato. Nel primo tempo partita per larghi tratti sul filo dell'equilibrio fino al gol doriano dell'ex Caputo, grande protagonista del match. Caputo la sblocca alla mezz'ora: palla filtrante di Candreva per l'attaccante che batte Vicario e non esulta per rispetto dei propri ex tifosi. Nella ripresa lo stesso Caputo raddoppia al 52': sul passaggio di Bereszynski l'ex Sassuolo sterza su Luperto e fa partire una conclusione che piega le mani a Vicario. Al 71' il tris dei blucerchiati che chiude il match: Quagliarella pesca Candreva, che dal vertice sinistro dell'area fa partire un tiro a giro che si insacca nell'angolino.