La sensazione di Marchetti: “Juve-Napoli sarà più tattica che spettacolare”

Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Chi arriva meglio alla partita di sabato? La Juve non ci arriva male: ha preso un solo gol, allo scadere, in una gara di Champions e quando aveva già segnato tre reti... L'entusiasmo è tanto, sin dalla campagna acquisti: per Giuntoli, Motta, la voglia di scoprire i nuovi acquisti... L'entusiasmo è stato un po' frenato dai due 0-0 consecutivi, ma è tornato con la Champions.

Il Napoli arriva a questo appuntamento con le solite abitudini mentali: sta prendendo fiducia giorno dopo giorno, con i nuovi che si stanno integrando. Mi aspetto una gara molto combattuta: a livello tattico, fisico e atletico. Non sarà una partita bella, perché i due allenatori sono concreti e non vogliono regalare niente all'avversario. Sarà una partita più tattica che spettacolare”.