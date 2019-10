La Spagna pareggia, ma Fabian è tra i migliori: "Che sfortuna per quei tiri non andati a segno..."

Intervistato da TeleDeporte, il giocatore della Spagna e del Napoli Fabian Ruiz ha parlato del pareggio contro la Norvegia: “Sapevamo che era una partita molto difficile e laboriosa. Abbiamo avuto un paio di occasioni in cui non è entrato il pallone, meritavamo di vincere. Speriamo di prenderci i tre punti della qualificazione nella gara di martedì. Abbiamo lavorato tutta la settimana per la gara contro la Norvegia perché sapevamo che avrebbero giocato così, hanno dato tutto. Il mio contributo? Mi sono trovato bene, una sfortuna che i miei tiri non siano entrati".