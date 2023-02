La stoccata di Pistocchi: "Il Napoli è arrivato sin qui con un percorso virtuoso senza trucchi a bilancio"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi.

Quest'anno la differenza la sta facendo la rosa e la sua gestione. Quando al Napoli mancavano due giocatori importanti negli anni passati era un problema, adesso non è così. Devo dire che il Napoli però sta andando oltre ogni aspettativa: sta dominando in Serie A e negli scontri al vertice. Ha perso solo con l'Inter, ha battuto due volte la Roma, ha vinto col Milan e con la Lazio.

Ha battuto la Juventus, cosa altro deve fare? Il Napoli è arrivato sin qui con un percorso partendo dalla C, crescendo di anno in anno, con un occhio al bilancio e al risultato sportivo, senza trucchi a bilancio. Ovviamente aspettando le evoluzioni attorno al caso Osimhen, come per tutti. Si tratta di un percorso virtuoso, quello che dovrebbe fare un club per costruire un team vincente".