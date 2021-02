Lady Mertens ironizza: "In Belgio non viene pedinato come a Napoli, lo mando al supermercato"

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha parlato dell'attaccante azzurro nel corso di un'intervista concessa ai colleghi belgi di Het Nieuwsblad: "Questo periodo di stop è stato il più lungo nella sua carriera. E' tornato in Belgio e qui non viene pedinato come a Napoli. E' potuto tornare al supermercato per fare la spesa, sapete da quanto non succedeva? Qui posso mandarlo anche a buttare l'immondizia, a Napoli non è possibile, ma qui non ha scuse".