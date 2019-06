Lady Mertens svela tutto: "L'ho convinto a non accettare la Cina, a noi piace il sole e la vita sociale"

Interessante intervista rilasciata ad Humo da lady Mertens, Katrin Kerkhofs, che ha svelato dettagli su offerte passate per l'attaccante belga del Napoli: "Dries mi diceva che giocando uno o due anni in Cina, facendo sacrifici, i nostri nipoti sarebbero stati al sicuro per il futuro. Ma in Cina non saremmo stati felici. Noi abbiamo bisogno di vita sociale, ci piace il sole e i paesaggi. Un anno è lungo e può rovinare tutto. Non ho nulla contro chi accetta queste offerte o queste avventure, ma per fortuna l'ho fatto ragionare. Poi mai dire mai". Kate continua: "Neppure negli Emirati Arabi potrei andare a vivere, ma ovviamente dicendo ciò non è un invito ai club interessati a Dries ad offrire stipendi più alti" ha concluso.