Lamouchi: "Ad oggi Napoli distante dalle altre big di A. Offese ad ADL? Inadeguate"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabri Lamouchi, ex calciatore tra le tante di Inter ed Olimpique Marsiglia.

Mertens in uscita dal Napoli: potrebbe essere un calciatore da Marsiglia? "Credo di sì, ma il suo futuro dipenderà dalla volontà di restare o meno a Napoli o di giocare in un campionato differente dalla Serie A. Inoltre c'è l'incognita Mondiale, potrebbe essere difficile per Dries tentare una nuova esperienza".

Come spieghi le difficoltà delle moderne gestioni arabe a coniugare le loro possibilità economiche con i successi calcistici? "È vero, attualmente ci sono delle difficoltà, però in Francia queste gestioni arabe hanno investito tanti soldi. Bisogna essere comunque molto intelligenti ed adeguarsi ai cambiamenti del calcio. Dieci anni fa sarebbe stato impossibile uno scenario simile. Sono convinto che la propietà del Psg e tutte le gestioni arabe faranno tante belle cose in futuro".

E cosa pensi di Diallo? "Sono calciatori differenti. Sostituire Koulibaly sarà comunque complicato, perché è uno dei migliori al mondo e farà tante belle cose al Chelsea. Non sarà facile raccogliere l'eredità del senegalese, ma hanno tanta qualità entrambi. Bisogna avere tanta personalità per sostituire giocatori come Kalidou".

Ritorno da protagonista della Juve all'interno dello scenario italiano? "È una squadra che sicuramente punterà lo scudetto nella prossima stagione. Con gli innesti effettuati ed Allegri in panchina, l'obiettivo sarà la vittoria del campionato".

Come vedi il Napoli nella prossima stagione? E come giudichi gli insulti a De Laurentiis? "Attualmente è distante dalle altre, ma il mercato non è ancora terminato e potrebbe ancora rinforzarsi. Quell'episodio inerente a De Laurentiis, è stato davvero inadeguato. La piazza napoletana è molto complicata, ed attualmente sta attraversando un periodo complesso".