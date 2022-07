Laudisa: "Kim è del Napoli, accordo raggiunto a telefono. Sul nuovo portiere..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista: "Kim sarà un nuovo calciatore del Napoli, manca solo l'ufficialità. L'intesa è stata raggiunta ieri al telefono, poi si sono limati i classici dettagli. Sarà l'erede di Koulibaly, così come si augurano i tifosi azzurri. Simeone-Napoli, Petagna-Monza? Simeone è reduce da una stagione strepitosa, vedremo se poi gestirà le pressioni di una piazza importante come Napoli. Una cosa è certa: Simeone ha caratteristiche più adatte al gioco di Spalletti, mentre Petagna è un attaccante-boa, meno mobile e meno avvezzo a poter giocare in coppia con Osimhen. Il prossimo anno non mi aspetto un Napoli simile a quello dello scorso anno. Ci sono stati tanti cambi e che si è perso un leader come Koulibaly. Spalletti resta il garante del bel gioco, quindi su questo non mi preoccuperei tanto.

Il vice di Meret? Ci sono tante candidature. Meret non ha dimostrato ancora le sue qualità, ma il prolungamento di contratto dice che il Napoli crede in lui. Sono curioso anche io quale strada verrà intrapresa da De Laurentiis e Giuntoli. Di certo non dovrà essere un profilo ingombrante. La prossima Serie A? Sulla carta potrà essere una corsa a due Inter-Juve, ma lo scorso campionato ha detto il contrario. Poi il mercato è ancora molto lungo: mancano almeno 40 giorni, tutto può ancora succedere".