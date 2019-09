Laudisa: "Mertens ha avuto modo di andare via, c'è un rapporto di fedeltà conclamato"

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione rinnovi in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Callejon e Mertens? Il belga ha anche una clausola, ha avuto dunque l'occasione per andare via. Vedo un rapporto di fedeltà conclamato. Sono due giocatori su cui il Napoli farà ancora conto. Maksimovic? Mi sembra che in questo caso il dialogo per il rinnovo sia più avanzato".