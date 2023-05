Laudisa sull'addio di Spalletti: "Magari c'è qualcosa di non pubblico che avrà inciso"

"Spalletti in circostanze differenti ha cambiato panchina attraverso degli anni sabbatici".

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport: "Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Bella domanda (ride, ndr). Ci sono tanti profili sul tavolo di De Laurentiis, i tre nomi più caldi sono Italiano, Luis Enrique e Thiago Motta, ma tra un po' vedremo quale sarà il vero prescelto di De Laurentiis. Luis Enrique ha un paio di situazioni fra le mani, tra cui la panchina del Brasile. La questione è ingarbugliata, vedremo quali saranno i risvolti delle prossime giornate.

Spalletti a Coverciano? Ero lì, abbiamo sentito tutti le sue parole durante la premiazione. È un peccato vedere che si fermerà proprio adesso. È stato intelligente nel venir fuori dall'imbarazzo dell'addio con questa versione sentimentale, facendo appello al suo amore per Napoli. Poi bisogna realmente chiedersi se sia stato solo questo a fargli commettere un passo indietro. Magari c'è qualcosa di non pubblico, che avrà contribuito a incidere sul suo addio. Spalletti forse avrà percepito che non ci sarebbero stati gli stessi presupposti per vincere, anche per la prossima stagione. E questa incognita non se la sarà sentita di condividerla. Spalletti in circostanze differenti ha cambiato panchina attraverso degli anni sabbatici, lo abbiamo visto dopo lo Zenith e dopo l'Inter. Quindi è presumibile che davvero resterà fermo a fine anno. Il contratto poi col Napoli è ancora in essere oppure verrà risolto: questo non l'ha detto nessuno, ma tra gentiluomini ci si divide senza l'imbarazzo dell'aspetto economico".