Lauro: "La gestione di Ancelotti rasenta la perfezione. Cagliari? Non bisogna sottovalutarlo"

Franco Lauro, giornalista Rai ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "La gestione di Ancelotti sembra rasentare la perfezione, tutti sono motivati. La condizione di Llorente sembra subito splendente, lo spagnolo ha risposto presente segnando alla prima presenza da titolare.



Occasione ghiotta con il Cagliari? Non bisogna avere cali di concentrazione, non si può trascurare nulla ne sottovalutare nessuno soprattutto una squadra insidiosa come il Cagliari. L'Inter e la Juventus senza brillare continuano a vincere soffrendo. Il Napoli è parso più pronto e splendente rispetto alle sue antagoniste infatti ha superato i campioni d'Europa del Liverpool, ma non bisogna specchiarsi.



Roma? La Roma punta al quarto posto, è una squadra ambiziosa che conosce i suoi limiti, già Roma-Atalanta di stasera è indicativo".